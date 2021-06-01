الجمال في دماغ الوليد

هل تشك في أن مستقبل التربية سيكون في قبضة العلوم العصبيّة؟ في الحقيقة، صارت العلوم العصبيّة عصب التربية منذ سنوات في البلدان المتقدمة. يأتي الجنين إلى الدنيا وفي دماغه قرابة 86 مليار خليّة عصبيّة، فهل تتعامل معها الأسرة ثم الحضانة فالمدرسة، كما لو كانت كتلة مخ بلا حياة؟.

في التربية التقليدية، يُترك الطفل سبهللاً حتى عتبة الابتدائية، بدعوى أنه «صغير لا يفهم». تطوّر العلوم العصبيّة سيغيّر الكثير على صعيدي التربيتين الأسرية والمدرسيّة؛ لأن المكاسب العلمية الحديثة لم تكن ممكنة في الماضي.

نأخذ أطرفها وأبعدها مدى. من حق أيّ كان من الآباء أن يعتقد أن الرضيع في أيامه الثلاثة الأولى، التي يوصف فيها بأنه:«قطة مغمضة»،لا يستطيع أن يعي شيئاً. اختبارات العلوم العصبيّة أضحت تشبه الأساطير.الحاسوب الإلهي الذي يأتي مع المولود ،مهيأ بيولوجيّاً، من دون تربية وتعليم وتأهيل، لمعجزات في أداء الدماغ لا قدرة لتنشئتنا الحالية على استيعابها والاستعداد لاستثمارها في قفزات حضارية عملاقة. الكارثة المستقبلية هي التقاعس.

منذ الأيام الثلاثة الأولى، يبدي الدماغ ردّ فعل إزاء النشاز. خبراء العلوم العصبيّة صوّروا دماغ الوليد وهو نائم، في أثناء بث موسيقى كلاسيكية ملائمة، ثم أعادوا بثها مع إحداث نشاز في بعض نوتاتها، فذهلوا وهم يرون ردّ فعل الدماغ «الاستنكاري» إزاء الدرجات الصوتية الناشزة، ما يدل على أن الاستعداد الذوقي، قل الإحساس بالجمال الموسيقي، بيولوجيّ ينشأ في الدماغ قبل الولادة بكثير.

فرصة يغتنمها القلم ليشرح لغير العارفين السبب علميّاً وموسيقياً، علميّاً من حيث الرياضيات والفيزياء. الذوق، أو الإحساس بالجمال الموسيقي ليس«نعنشة نافوخ»، فالنشاز قضية خلل تردّدات معيّنة. مثلاً: درجة «لا اتفق عالمياً (منذ مؤتمر 1955) على أن تكون 440 هرتز، فإذا كانت الدرجة التي تليها رقماً سلساً في القسمة أو الضرب، فإن الدماغ يسهل عليه الحساب، مثل 880، أو 1500 ثم 500... فيشعر السامع بالارتياح والانشراح. أمّا إذا سمع الدماغ نسبها شديدة التعقيد في القسمة والضرب انتفض نفوراً واشمئزازاً. تماماً مثلما تسمع:«وأمطرت قغخما من عهقخ وسقت..كغقا وشقغت على الغقاخ بالقكد».

الحنجرة مخارج أصوات، ترددات وذبذبات هي سرّ الجمال.

لزوم ما يلزم: النتيجة التناغميّة:الدماغ الذي يولد بهذه العظمة الجماليّة الفطرية، يستحق مناهج مستقبلية.

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