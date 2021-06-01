14 مليار جنيه زيادة بودائع غير الحكومة بالعملات الأجنبية بالبنوك في أبريل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن أن الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية في البنوك ارتفعت بنحو 14 مليار جنيه خلال شهر أبريل الماضي مقارنة بنهاية شهر مارس.

وأظهرت بيانات منشورة للمركزي على موقعه الإلكتروني أن إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية سجلت 659.1 مليار جنيه في نهاية أبريل الماضي مقابل 645.1 مليار جنيه في نهاية مارس.

وأشار المركزي إلى أن إجمالي قيمة الودائع الجارية للعملاء غير الحكوميين بالعملات الأجنبية (قصيرة الأجل) سجلت 156.6 مليار جنيه في نهاية أبريل الماضي مقابل 143.1 مليار جنيه في نهاية شهر مارس بزيادة 13.5 مليار جنيه.

ووصلت قيمة الودائع الجارية بالعملات الأجنبية لقطاع الأعمال العام إلى نحو 7.9 مليار جنيه في نهاية أبريل الماضي مقابل نحو 6.4 مليار جنيه في نهاية شهر مارس بزيادة نحو 1.5 مليار جنيه.

فيما سجلت الودائع الجارية بالعملات الأجنبية لقطاع الأعمال الخاص 95.1 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي مقابل 84.9 مليار جنيه في نهاية مارس الماضي بزيادة 10.2 مليار جنيه.

بينما سجلت الودائع الجارية للقطاع العائلي بالعملات الأجنبية 53.6 مليار جنيه في نهاية شهر أبريل الماضي مقابل 51.8 مليار جنيه في نهاية شهر مارس بزيادة 1.7 مليار جنيه.

وأشار المركزي إلى أن الودائع غير الجارية بالعملات الأجنبية سجلت في البنوك 502.5 مليار جنيه في أبريل الماضي مقابل 502 مليار جنيه بنهاية مارس بزيادة نحو 498 مليون جنيه.

وأوضح المركزي أن إجمالي حصة قطاع الأعمال العام في الودائع غير الجارية بالعملات الأجنبية سجلت 24.6 مليار جنيه في نهاية أبريل الماضي مقابل 24.8 مليار جنيه في نهاية مارس بتراجع 184 مليون جنيه.

بينما سجلت الودائع غير الجارية لقطاع الأعمال الخاص بالعملات الأجنبية 83.5 مليار جنيه في نهاية أبريل الماضي مقابل 84.2 مليار جنيه في نهاية مارس بتراجع 665 مليون جنيه.

وذكر التقرير أن الودائع غير الجارية بالعملات الأجنبية للقطاع العائلي من الأفراد الطبيعيين سجلت 394.4 مليار جنيه في نهاية أبريل الماضي مقابل 393 مليار جنيه في نهاية شهر مارس بزيادة 1.3 مليار جنيه.