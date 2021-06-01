إيقاف عنصرين مواليين لداعش في المغرب

وبحسب بلاغ للمكتب، فإن هذه العملية تندرج في إطار مواصلة الجهود المبذولة لمواجهة مخاطر التطرف ودرء التهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن المملكة وسلامة المواطنين. ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن البلاغ أن عمليات التفتيش بمنازل المشتبه فيهما مكنت من حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء.
وتابع البلاغ أن الأبحاث والتحريات الأولية أظهرت أن المشتبه فيهما خططا لتنفيذ عمليات إرهابية بالغة الخطورة داخل المملكة، تستهدف منشآت حيوية ومقار أمنية وثكنات عسكرية.
وتم وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة
المختصة، وذلك للكشف عن المشاريع الإرهابية التي خططا لها وكذا رصد مشاركين محتملين لهما.
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