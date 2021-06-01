مطالب بانقلاب عسكري في أمريكا مثل ميانمار

اعتبر مايكل فلين، مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، أن الولايات المتحدة يجب أن تشهد انقلابا مثل ميانمار، حيث أطاح الجيش بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا.

وبحسب ما ذكره موقع «بزنس إنسايدر»، فإن مايكل فلين، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترمب، أخبر حشدا من الصحفيين أنه يجب على الولايات المتحدة أن تقوم بانقلاب مثل انقلاب ميانمار.

ونشر الموقع مقطع فيديو تمت مشاركته على موقع «تويتر»، سأل فيه أحد الحضور فلين: «أريد أن أعرف لماذا لا يمكن أن يحدث ما حدث في ميانمار هنا»، تبعه رد لفلين وسط هتاف الحشود المجتمعة: «لا يوجد سبب.. أعني يجب أن يحدث هنا».