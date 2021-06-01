إطلاق سراح زعيم مافيا يثير ضجة في إيطاليا

ورد بعض السياسيين الإيطاليين بسخط على إطلاق سراحه. وكتبت فرجينيا راجي عمدة روما التي تنتمي لحزب حركة الخمس نجوم الشعبوي على تويتر: «هذه وصمة غير مقبولة». كان إطلاق سراح بروسكا أمرا لا مفر منه من الناحية القانونية، لكنه غير مقبول أخلاقيا، حسبما كتبت مارا كارفانا، وزيرة جنوب إيطاليا المنتمية لحزب فورزا إيطاليا المحافظ.
ووصف زعيم الديمقراطيين الاشتراكيين إنريكو ليتا في الإذاعة الثلاثاء إطلاق سراح بروسكا بأنه «لكمة في المعدة».
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