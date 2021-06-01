إيكواس تعترف بسيطرة جويتا في مالي

فيما علقت «المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا» (إيكواس) عضوية مالي بعد أن أعلن زعيم الانقلاب عاصمي جويتا نفسه رئيسا للبلاد، لم تدعه إلى تسليم السلطة بعد ثاني انقلاب للجيش في غضون تسعة أشهر، بحسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.
وقالت شيرلي أيوركور بوتشواي وزيرة خارجية غانا للصحفيين في العاصمة أكرا، أمس، في أعقاب اجتماع طارئ حول الأزمة السياسية الأخيرة في مالي، إن تعليق عضوية مالي بالمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا سيظل ساريا المفعول إلى أن تعود البلاد إلى الحكم الدستوري.
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