ولي العهد يتسلم رسالة خطية لخادم الحرمين من أمير الكويت ويعقد اجتماعا مع ولي العهد الكويتي

وفي بداية الاجتماع تسلم ولي العهد، من ولي العهد بدولة الكويت رسالة خطية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. ورحب الأمير محمد بن سلمان بولي العهد الكويتي، ومرافقيه في المملكة العربية السعودية، فيما أعرب ولي العهد بدولة الكويت عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه بولي العهد السعودي.
وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون الثنائي في شتى المجالات والفرص الداعمة لتطويره، إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار.
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