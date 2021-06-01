«الصحة العالمية» تصادق على استخدام لقاح «سينوفاك»

ابوظبي - سيف اليزيد - صادقت منظمة الصحة العالمية، اليوم، على استخدام لقاح «سينوفاك» الصيني، ليكون ضمن قائمة الطوارئ للاستخدام ضد فيروس كورونا. وأوصت المنظمة باستخدام اللقاح للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق في جدول من جرعتين مع تباعد أسبوعين إلى أربعة أسابيع.

وأشارت إلى أن نتائج فعالية اللقاح أظهرت أنه منع الأعراض المرضية في 51% ممن تم تطعيمهم، ومنع أعراض مرض كورونا الحاد، كما أنه ساعد على الاستشفاء في 100% من الحالات التي تمت دراستها، منوهة بأنه تم تسجيل عدد قليل من كبار السن «أكثر من 60 عاماً» في التجارب السريرية، ولهذا لا يمكن تقدير الفعالية في هذة الفئة العمرية. وقال المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسيوس في مؤتمر صحفي، مساء اليوم، إن اللقاح آمن وفعال ويتمتع بجودة التصنيع.