أوغندا: نجاة وزير من محاولة اغتيال ومقتل ابنته

ابوظبي - سيف اليزيد - كمبالا (رويترز)

ذكر متحدثة باسم الجيش الأوغندي ووسائل إعلام محلية أن مسلحين أمطروا بالرصاص سيارة تُقل وزيراً وقائداً سابقاً بالجيش، في محاولة لاغتياله، أمس، وهو ما أسفر عن إصابته ومقتل ابنته وسائقه.

وأوضحت قناة «إن بي إس» التلفزيونية المحلية أن أربعة مهاجمين على متن دراجات نارية فتحوا النار على سيارة الجنرال كاتومبا وامالا، وزير الأشغال والنقل في ضاحية كياساسي بالعاصمة كمبالا.

وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي كاتومبا خارج سيارة، وقد تلطخت ملابسه بالدماء، كما أظهرت صور أخرى ثقوباً خلفتها رصاصات في نافذة سيارة.

وقالت المتحدثة البريجادير فلافيا بايكواسو: «وقع إطلاق نار، وأصيب ونُقل إلى المستشفى، وقُتل سائقه». وذكرت القناة التلفزيونية أن ابنة وامالا، التي كانت برفقته في السيارة، قُتلت أيضاً.

وشهدت أوغندا عدة اغتيالات ووفيات غامضة لمسؤولين رفيعي المستوى في الأعوام الماضية، وهو ما أثار تكهنات بشأن الجناة ودوافعهم.