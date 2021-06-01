موديرنا تسعى للحصول على الموافقة الكاملة للقاحها

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت شركة موديرنا إنها تسعى للحصول على الموافقة الكاملة للقاحها المضاد لكوفيد- 19، وهي خطوة يمكن أن تجعل جرعات اللقاح التي يتم إعطاؤها في حالات الطوارئ أثناء الجائحة، مصدراً ثابتاً للإيرادات لسنوات قادمة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وقالت الشركة في بيان اليوم إنها ستقدم بيانات إلى إدارة الغذاء والدواء الأميركية على أساس متجدد في الأسابيع المقبلة لدعم طلب استخدام اللقاح لدى الأشخاص من 18 عاماً فأكثر.

وثبت أن لقاح موديرنا، الذي يعتمد على تقنية «الحمض النووي الريبوزي الناقل»، مثل منافستها فايزر، فعال للغاية في منع أعراض كوفيد-.19 وهو الركيزة الأساسية لحملة التطعيم الأميركية إلى جانب لقاح فايزر.