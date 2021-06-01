لتسهيل التنقل.. هذه الدول ستمنح شهادات التطعيم ضد كورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 يونيو 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

من المقرر أن تبدأ دول أوروبية عدة بمنح شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا، كإجراء من شأنه تسهيل التنقل الحر بين دول الاتحاد خلال موسم العطل الصيفية.

وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيان، أن 7 دول أعضاء فيها وهي بلغاريا والتشيك والدنمارك وألمانيا واليونان وكرواتيا وبولندا قد شرعت في إصدار شهادات التطعيم الأوروبية الأولى، اعتبارا من 1 حزيران، فيما هناك دول أخرى قررت عدم إطلاق الشهادة الرقمية إلا بعد إتمام عملية تفعيل جميع الوظائف الخاصة بها على أراضي هذه البلدان.

وذكر البيان أن المفوضية الأوروبية كانت قد اقترحت إصدار الشهادات المذكورة من أجل استئناف رحلات آمنة بين الدول الأعضاء هذا الصيف، مؤكدا أن شهادة التطعيم – بنسختيها الورقية والرقمية – ستكون مجانا وآمنة، وأن وظيفتها هي توثيق تلقي حاملها تطعيما ضد “كوفيد-19” أو جاءت نتيجة فحصه سلبية، أو تعافى من العدوى.

ويتوقع أن يبدأ نظام “الشهادات الخضراء” بكامل طاقاته بحلول 1 تموز المقبل، مع بدأ موسم العطل الصيفية في معظم دول الاتحاد الأوروبي.