انت الان تتابع خبر لهذه الأسباب مجتمعةً... تناولوا السبانخ بانتظام! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكدت دراسات طبية أن السبانخ يقي الجسم من التغيرات التي تسبب الإصابة بأنواع السرطانات، إذ إن أوراقها الخضراء تحتوي على العديد من المواد والخصائص المهمة التي تحدّ من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة.كذلك يحتوى السبانخ على كمية عالية من البيتاكاروتين وبعض العناصر والفيتامينات الأخرى التي تعزّز صحة الجسم وخاصة الجهاز التنفسي وتحدّ من خطر الإصابة بالربو.

ونظراً لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم، يوصي الأطباء الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم بتناول السبانخ، بحيث يساعد البوتاسيوم في تقليل آثار الصوديوم في الجسم الذي قد يتسبّب بارتفاع ضغط الدم.