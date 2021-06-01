عمليات بغداد تعلن إحباط 'عمل إرهابي' شمالي العاصمة

وقالت القيادة في بيان، إن "أبطال قيادة عمليات بغداد يحبطون عملا إرهابيا لاستهداف المواطنين وقواتنا الأمنية بعبوات ناسفة في قضاء الطارمية".

وأضافت أن "أبطال اللواء (٥٩) فرقة المشاة السادسة وبناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، تفيد بقيام عصابات داعش الإرهابية بوضع مواد متفجرة في أحد بساتين منطقة الطارمية شمالي بغداد، خرجت قوة من اللواء وتمكنت من العثور على (٤) عبوات ناسفة محلية الصنع عبارة عن جلكان بلاستك سعة ٢٠ لتر مزروعة على جوانب إحدى الطرق النيسمية في البستان"، مشيرة الى أن "مفارز هندسة الفرقة قامت برفع العبوات وإبطال مفعولها".

