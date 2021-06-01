الإعلام الأمني تعلن الإطاحة بـ'إرهابية' داعمة للخلايا النائمة في الموصل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، عن الإطاحة بأبرز "الإرهابيات" الداعمات للخلايا النائمة في الموصل.

وقالت الخلية في بيان، إنه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع التي اكدت تواجد احدى الارهابيات البارزات في حي القادسية بالجانب الايسر من الموصل كانت تشغل منصب اداري بما يسمى ديوان الحسبة قبل التحرير، وتعد حاليا من ابرز الناشطات في دعم الخلايا النائمة عبر ايصال الاموال لها".

وأضافت أنه "تم على اثر تلك المعلومات التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى وشروع مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالاشتراك مع استخبارات الفوج الثالث لواء المشاة ٧٣ بالتوجه نحو الهدف ومداهمة الدار التي تشغلها والقبض عليها".