صور تثير موجة من الجدل... برج 'إيفل' ينتقل الى بلد عربي!

بغداد - ياسين صفوان - أشعل جزائري موجة من الجدل بعدما نشر صورا لمنزله، بولاية تيزي وزو شرقي البلاد، والذي صممه على الطراز المعماري لبرج "إيفل "الفرنسي الشهير.

المنزل يعد صورة مصغرة للبرج الفرنسي الذي جرى تأسيسه عام 1887، ويقع في قرية إفرحونن، حيث يتربع وسط الطبيعة في منطقة جبلية ساحرة وتحيط به الخضرة من كل جهة، بحسب "صحيفة الشروق" الجزائرية.





وأبدى الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي استغرابهم من التقليد الأعمى للغرب "وخاصة فرنسا الاستعمارية"، متسائلين من إن كانت الجزائر عقرت عن إنجاب مهندسين بإمكانهم استحداث تصميم يحاكي الحداثة حتى استعانوا بالبرج الفرنسي.