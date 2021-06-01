الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نقطة مراقبة أمامية للجيش السوري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء تدمير نقطة مراقبة أمامية للجيش السوري في وسط الجولان.

وقال في بيان تلقته ”الخليج 365”: "خلال ساعات الليلة الماضية، أقدمت قوة من الجيش الإسرائيلي على تدمير نقطة مراقبة أمامية للجيش السوري مقامة في منطقة إسرائيلية غربي خط ألفا وسط هضبة الجولان، وذلك في إطار محاولات للجيش السوري في انتهاك السيادة الإسرائيلية"، على حد زعم البيان.

وأضاف: "قامت قوات الجيش باقتحام نقطة المراقبة وتفجيرها بواسطة أجهزة تفجيرية".

وأشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة خلال العام الأخير التي يدمر فيها الجيش الإسرائيلي نقطة مراقبة للجيش السوري .

وقال: "الجيش الإسرائيلي لن يتسامح مع أي محاولة لانتهاك سيادة دولة إسرائيل وسيواصل العمل من أجل الحفاظ على أمن مواطنيها".

وكانت إسرائيل استولت على مرتفعات الجولان من سوريا عام 1967 وضمتها إليها في 1981، في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي.

وفي مارس/آذار 2019 قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوقيع إعلان تعترف الولايات المتحدة بموجبه بسيادة إسرائيل "الكاملة" على مرتفعات الجولان.