شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا لا تتوقع اختراقاً دبلوماسياً في قمة بوتين وبايدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت روسيا، الثلاثاء، أنها لا تتوقع تحقيق اختراق "دبلوماسي" خلال القمة المقررة في 16 يونيو(حزيران) والتي تجمع للمرة الأولى الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين على خلفية توترات بين البلدين.



وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت "لا أوهام لدينا، ولا نحاول إعطاء الانطباع أنه سيتحقق اختراق، (وستتخذ) قرارات تاريخية تؤدي الى تغييرات أساسية".

تجدر الإشارة إلى أن البيت الأبيض وكذلك الكرملين الروسي أعلنا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين سيلتقيان لأول مرة منذ وصول بايدن للحكم.