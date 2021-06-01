شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودي يبحث مع نظيره الكويتي العلاقات وأمن المنطقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض، أمس الثلاثاء، اجتماعاً مع ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الصباح، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وأوجه التعاون الثنائي في شتى المجالات والفرص الداعمة لتطويره، إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار.

وتسلم ولي العهد السعودي، في بداية الاجتماع، من ولي العهد الكويتي رسالة خطية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز من أمير الكويت الشيخ نواف الصباح.

ورحب ولي العهد السعودي بولي العهد الكويتي، ومرافقيه في السعودية، فيما أعرب ولي العهد الكويتي عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه بولي العهد.

وتأتي زيارة ولي عهد الكويت إلى السعودية في أول زيارة رسمية له منذ توليه ولاية العهد في أكتوبر/ تشرين الأول 2020م، تأكيدًا على طبيعة الروابط التاريخية واستكمالًا لنهج البلدين المتأصل في الدفع بالعلاقات الثنائية قدمًا إلى الأمام نحو آفاق أرحب في مختلف المجالات.

وكان الشيخ مشعل الصباح ولي العهد بالكويت، وصل الرياض، أمس الثلاثاء، وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن سلمان. (وكالات)