شكرا لقرائتكم خبر عن «عمومية السباحة» تحسم مصير الانتخابات العالقة اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

تحسم الجمعية العمومية لاتحاد السباحة وكرة الماء والغطس في اجتماعها غير العادي الذي سيعقد ظهر اليوم، الأربعاء، عبر تطبيق «زووم»، مصير انتخابات تشكيل مجلس إدارة الاتحاد للدورة الجديدة الممتدة حتى 2024، والعالقة منذ 8 أشهر بسبب تأجيلها 3 مرات، وسيحضر الاجتماع ممثل الاتحاد الدولي للسباحة «فينا» للإشراف على إجراءات الجمعية العمومية، علاوة على ممثل لكل من الهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية.

وكشف عبدالله الوهيبي أمين عام اتحاد السباحة، عن سيناريو الاجتماع، حيث سيتضمن جدول أعماله الاعتماد النهائي للنظام الأساسي للاتحاد، ولائحة الانتخابات الملحقة به لعام 2021، مشيراً إلى أن الاجتماع سيعقد بحضور طه الكشري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للسباحة، ممثل «فينا»، وقال: «سيتحدث ممثل «فينا» وسيوضح ملاحظات الاتحاد الدولي الخاصة بالتعديلات التي طلب إدخالها على النظام الأساسي ولائحة الانتخابات الملحقة به، وسيطلب من العمومية اعتماد إنزال سقف المرشح لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد إلى الثانوية العامة بدلاً من المؤهل الجامعي، كما سيطلب اعتماد إلغاء سقف الدورتين الذي ينص على أنه «لا يجوز لمن شغل منصب رئيس أو عضو مجلس إدارة لدورتين متتاليتين أو منفصلتين الترشح لدورة انتخابية ثالثة».

وأضاف: «ستكون العمومية أمام خيارين، الأول اعتماد إجراء الانتخابات وفق لائحة الانتخابات القديمة 2017، وفي هذه الحالة سيتم استكمال برنامج الانتخابات بدءاً من آخر مرحلة تم التوقف عندها، على أن تحدد مواعيد جديدة للمراحل المتبقية من البرنامج، أما الخيار الثاني فهو أن تعتمد الجمعية العمومية النظام الأساسي واللائحة الانتخابية الملحقة به بعد آخر تعديل أدخله الاتحاد الدولي على شروط الترشيح، وهو تحديد سقف المؤهل الدراسي للمرشح لمنصب رئيس الاتحاد والعضوية بالثانوية العامة كحد أدنى، وإلغاء سقف الدورتين، علاوة على بعض التشديدات المتعلقة بمكافحة المنشطات داخل وخارج المنافسات، إضافة إلى عدم جواز تعديل النظام الأساسي للاتحاد إلا بعد الموافقة الكتابية من الاتحاد الدولي للسباحة، وإذا اعتمدت العمومية الخيار الثاني فسيتم إجراء الانتخابات ببرنامج زمني جديد تعدّه لجنة الانتخابات المختارة من الجمعية العمومية، على أن يرفع مجلس إدارة الاتحاد محضر الاجتماع متضمناً اعتماد الجمعية العمومية للتعديلات ومن ثم يعتمدها «فينا» بشكل نهائي، ويعتمد أيضاً البرنامج الزمني للانتخابات».