شكرا لقرائتكم خبر عن 106 سفن ترسم لوحة «القفال 30» الجمعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمدت اللجنة المنظمة لسباق القفال الثلاثين الذي يقام برعاية ودعم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، قيد وتسجيل 106 سفن، سوف ترسم ملامح الحد الكبير في نسخة اليوبيل اللؤلؤي يوم الجمعة المقبل.

وتحمل النسخة المرتقبة من سباق القفال الذي تأسس عام 1991 بفكرة من المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم طيب الله ثراه، شعار (اليوبيل اللؤلؤي) احتفاء بمرور 30 عاماً وثلاثة عقود على الحدث الكبير والذي يعد كرنفالاً تراثياً يترقبه كل أهل الإمارات في هذا الموعد كل عام، حيث أعدت اللجنة المنظمة للحدث العدة لبدء التجهيزات النهائية للحدث.

وينظم السباق الكبير المخصص للمحامل الشراعية المحلية 60 قدماً نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، حيث ينطلق من جزيرة صير بونعير في الساعة السادسة صباحاً من يوم الجمعة المقبل نحو خط النهاية بين جزيرتي نخلة جميرا وبلو واترز قبالة المعلم الحضاري الجديد (عين دبي)، حيث ستقطع السفن مسافة 53 ميلاً بحرياً مروراً بجزيرة القمر والتي تعد نقطة عبور إجبارية لجميع السفن المشاركة.

ويتوجه إلى جزيرة صير بونعير اليوم، وفد الطليعة من اللجنة المنظمة لسباق القفال من أجل التجهيز للحدث وبدء إجراءات فحص السلامة يوم غد الخميس، في مكان بداية السباق قبالة شواطئ جزيرة صير بونعير للسفن المشاركة في الحدث الكبير والذي ينطلق صباح الجمعة.

وأنهت اللجنة المنظمة كافة الترتيبات فيما يتعلق بالقطع البحرية التي ستقل اللجان العاملة في السباق ومنها اليخت العتيق (زعبيل) والذي سيخدم اللجنة التنظيمية ويقل لجنة الحكام والسيطرة على السباق ويصل إلى مكان الانطلاقة اليوم.