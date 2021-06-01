شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عكاشة: المجتمع الدولى يعول على مصر بشأن القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن التحركات بشأن القضية الفلسطينية تتم على جميع المسارات بصورة متوازنة، وهذا يعد نقطة مهم لحل القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن قضية بهذا الحكم تحتاج لهذه التحركات وهذه الرؤى.

وقال مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية في تصريحات لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، إن أحد مفتاح إنجاح جهود مصر بشأن حل القضية الفلسطينية يتطلب توحيد رؤى الفصائل الفلسطينية جميعا لأجندة العمل المستقبلية، موضحا أن المجتمع الدولى يعول على الجهود المصرية.

ولفت مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية إلى أن المجتمع الدولى سيكون حاضر ومصر معنية باستحضار المجتمع الدولى لقيام بأدواره بشأن القضية الفلسطينية، متابعا: ربما تبدأ مهمة استحضار المجتمع الدولى من الدعم لإعادة الإعمار في غزة ولن تتوقف إلا بالوصول لمفاوضات سلام والحصول على حقوق الشعب الفلسطينى.

وتابع مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية: نحتاج لصيغ ومفاهيم جديدة يفهمها المجتمع الدولى لحصول الفلسطينيين على حقوقهم، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع ملف القضية الفلسطينية عن كثب على مدار الساعة.