‏الارياني يحذر من جرائم إبادة جماعية للاطفال بمناطق سيطرة مليشيا الحوثي

محمد الفلاح - الثلاثاء 1 يونيو 2021

اكد معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة، ارتفاع اعداد القتلى الاطفال المجندين في صفوف مليشيا الحوثي المدعومة من ايران في المعارك الاخيرة بمختلف جبهات محافظة مأرب.



وقال معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان التقارير الميدانية واعترافات مليشيا الحوثي عبر وسائلها الإعلامية تؤكد الارتفاع الكبير لاعداد القتلى الاطفال ممن زجت بهم المليشيا في هجمات انتحارية بمختلف جبهات القتال بمحافظة مأرب، منذ إقامتها معسكرات لاستدراجهم وتجنيدهم تحت غطاء "المراكز الصيفية".

وحذر الارياني من عمليات ابادة جماعية ترتكبها مليشيا الحوثي بحق الآلاف من الأطفال بين (10_16) عام، بعد استدراجهم من منازلهم ومدارسهم، وغسل عقولهم وتعبئتهم بالأفكار الارهابية المتطرفة، ثم الزج بهم مع افتقارهم لاي خبرة قتالية في محارق موت مفتوحة في جبهات مأرب والجوف، دون اكتراث لمصيرهم.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان وحماية الطفولة بالقيام بمسئولياتهم، ووقف عمليات الإبادة الجماعية التي ترتكبها مليشيا الحوثي الارهابية بحق الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وملاحقة المسئولين عن عمليات تجنيدهم باعتبارهم مجرمي حرب.