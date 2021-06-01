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ولي العهد السعودي ونظيره الكويتي يناقشان تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون الثنائي

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محمد الفلاح - الثلاثاء 1 يونيو 2021

عقد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير ، اليوم، اجتماعا مع ولي العهد بدولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

 

وتسلم ولي العهد، من سمو ولي العهد بدولة الكويت رسالة خطية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

 

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون الثنائي في شتى المجالات والفرص الداعمة لتطويره، إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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