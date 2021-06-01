ولي العهد السعودي ونظيره الكويتي يناقشان تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون الثنائي

محمد الفلاح - الثلاثاء 1 يونيو 2021

عقد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم، اجتماعا مع ولي العهد بدولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.



وتسلم ولي العهد، من سمو ولي العهد بدولة الكويت رسالة خطية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون الثنائي في شتى المجالات والفرص الداعمة لتطويره، إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار.