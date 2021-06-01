تحذيرات من مخططات إسرائيلية لتكريس تجزئة الجغرافيا الفلسطينية

محمد الفلاح - الثلاثاء 1 يونيو 2021

حذّرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من مغبة تجاهل المجتمع الدولي لتسارع عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية والقدس، وفي جميع المناطق المصنفة "ج".



وذكرت في بيان لها اليوم مخاطر وتداعيات ما يجري على فرص تحقيق السلام، وتطبيق مبدأ حل الدولتين، وفرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية، ومن المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تكريس تجزئة الجغرافيا الفلسطينية ومحاولة تمرير سيناريوهات سياسية تصفوية خاصة بكل جزء.