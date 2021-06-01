البواردي: المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات تسهم في تمكين شباب الوطن

محمد الفلاح - الثلاثاء 1 يونيو 2021

قام وزير الدولة لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي بجولة صباح اليوم الثلاثاء، في أجنحة المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2021 التي تقام تحت رعاية رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الشيخة فاطمة بنت مبارك، وينظمها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني في مركز أبوظبي للمعارض.



واطلع محمد بن أحمد البواردي على مجريات فعاليات المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات وآلية سيرها وشروط الالتحاق بها ومجالاتها التنافسية وطرق التحكيم فيها التي تحفز شباب وبنات الوطن على الابتكار والإبداع، في هذا الحدث العلمي والمعرفي والعملي المهم الذي يحتفي بالمواهب الإماراتية الشابة، ويعمل على صقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم في المجالات التقنية والتكنولوجيا المتقدمة التي ترتبط بشكل مباشر بوظائف المستقبل.

والتقى وزير الدولة لشؤون الدفاع خلال جولته بنخبة من شباب وفتيات الإمارات المشاركين الذين يتنافسون في 17 مجالاً هندسياً وتقنياً وفنياً وتوقف عند عدد من المشاريع من ضمنها مشاريع أنظمة التحكم الصناعي والنحت بالحاسوب وتقنية السيارات وحلول برمجيات تقنية المعلومات.

وقال البواردي فخورون بالاطلاع على المشاريع المميزة لطلبة المدارس والجامعات الإماراتية في المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات حيث أثبتوا جدارتهم ومهاراتهم التقنية والمهنية الملهمة، مؤكداً أن المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات تسهم في تمكين شباب الوطن من مهارات المستقبل وإعدادهم لدعم جهود الدولة لترسيخ اقتصاد قائم على المعرفة.