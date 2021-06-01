الشارقة للفنون تفتح باب المشاركة في «الشارقة وجهة نظر 9»

31 مايو , 2021

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن فتح باب المشاركة في الدورة التاسعة من معرض التصوير الفوتوغرافي «الشارقة وجهة نظر»، والتي ستقام في 18 سبتمبر/ أيلول 2021 في استديوهات الحمرية.

وتدعو المؤسسة المصورين الفوتوغرافيين من جميع أنحاء العالم لتقديم أعمالهم الفوتوغرافية مع حرية اختيار مواضيعهم وأساليبهم الفنية، على أن تندرج تحت إحدى الفئات التالية: التصوير المفاهيمي، التصوير الصحفي والتوثيقي، التصوير التجريبي، والتصوير الأدائي، وستقوم لجنة التحكيم المكونة من عمار العطار، شام عنباشي، محمد كيليطو، وعلياء الشامسي بالاختيار النهائي للأعمال التي ستعرض في هذه النسخة، كما ستختار لجنة التحكيم فائزاً واحداً في كل فئة للحصول على جائزة قدرها 1500 دولار أميركي.

آخر موعد لتقديم الطلبات هو الساعة 11:00 مساءً (بتوقيت الإمارات العربية المتحدة)، 3 يوليو/ تموز 2021. ويجب على الراغبين بالمشاركة تقديم وصف موجز لأعمالهم يتضمن مفهوم أو موضوع الأعمال، الموقع، وتاريخ كل صورة بالإضافة إلى الوسيلة التي تم استخدامها لالتقاط الصورة، بالإضافة لإرسال نبذة ذاتية مختصرة مع لمحة موجزة عن ممارسة التصوير الفوتوغرافي الخاصة بهم، عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

شارك في النسخة السابقة من المعرض 39 مصوراً من 20 دولة، قدموا مجموعة من الصور الفوتوغرافية التي تروي قصصاً معبّرة عن التجارب الشخصية والحياة المجتمعية، وتتبنى مجموعة مختلفة من الأساليب الفنية لتعكس مشاهد الظروف الإنسانية، والمناظر الحضرية، والمشاهد الطبيعية، وسيناريوهات مستقبلية من وحي الخيال.

يهدف معرض «الشارقة وجهة نظر» إلى تطوير واقع الفوتوغراف، وتعزيز إبداعات المصورين، وتشجيع وتعميق حضورهم في المجتمع الثقافي على نطاق واسع، وأعلنت المؤسسة عن دعوتها المفتوحة الأولى في صيف 2013، حيث دعت المصورين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي لإرسال أعمالهم التي تندرج تحت موضوع «الحياة والمناظر الطبيعية في الشارقة»، وناقشت النسخ اللحقة من المعرض مواضيع مواضيع مختلفة عبر السنوات مثل، «البورتريه الشخصي» و«الأداء» و«العمارة والمشهد الحضري».

حول مؤسسة الشارقة للفنون

تستقطب مؤسسة الشارقة للفنون طيفاً واسعاً من الفنون المعاصرة والبرامج الثقافية، لتفعيل الحراك الفني في المجتمع المحلي في الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، والمنطقة. وتسعى إلى تحفيز الطاقات الإبداعية، وإنتاج الفنون البصرية المغايرة والمأخوذة بهاجس البحث والتجريب والتفرد، وفتح أبواب الحوار مع كافة الهويّات الثقافية والحضارية، وبما يعكس ثراء البيئة المحلية وتعدديتها الثقافية. وتضم مؤسسة الشارقة للفنون مجموعة من المبادرات والبرامج الأساسية مثل «بينالي الشارقة» و«لقاء مارس»، وبرنامج «الفنان المقيم»، و«البرنامج التعليمي»، و«برنامج الإنتاج» والمعارض والبحوث والإصدارات، بالإضافة إلى مجموعة من المقتنيات المتنامية. كما تركّز البرامج العامة والتعليمية للمؤسسة على ترسيخ الدّور الأساسي الذي تلعبه الفنون في حياة المجتمع، وذلك من خلال تعزيز التعليم العام والنهج التفاعلي للفن.