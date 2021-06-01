شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحذيرات من مخططات إسرائيلية لتكريس تجزئة الجغرافيا الفلسطينية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حذّرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من مغبة تجاهل المجتمع الدولي لتسارع عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية والقدس، وفي جميع المناطق المصنفة "ج".



وذكرت في بيان لها اليوم مخاطر وتداعيات ما يجري على فرص تحقيق السلام، وتطبيق مبدأ حل الدولتين، وفرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية، ومن المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تكريس تجزئة الجغرافيا الفلسطينية ومحاولة تمرير سيناريوهات سياسية تصفوية خاصة بكل جزء.