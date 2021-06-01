عبدالله بن زايد يؤكد دور طلبة كلية الدفاع في تعزيز مكتسبات الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان - بديوان عام الوزارة في أبوظبي - وفداً من طلبة كلية الدفاع الوطني بحضور قائد الكلية اللواء ركن عقاب شاهين عقاب العلي.



ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالطلبة، وحثهم على الاجتهاد في دراستهم بالكلية التي تعد أحد أهم الصروح الأكاديمية المتميزة في الدولة والمنطقة.

وأعرب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن تمنياته للطلبة بالتوفيق والتميز في رحلتهم العلمية خلال دراستهم في الكلية، مؤكداً على دورهم المهم في مسيرة تعزيز مكتسبات الوطن وصون إنجازاته، وتحقيق التميز والريادة لدولة الإمارات في المجالات كافة.

من جانبهم، أعرب وفد طلبة كلية الدفاع الوطني عن سعادتهم بلقاء الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مؤكدين اعتزازهم وبفخرهم الكبير بالدراسة في كلية الدفاع الوطني، والتي تعد أحد أبرز المؤسسات الأكاديمية في الدولة والمنطقة.