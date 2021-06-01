شكرا لقرائتكم خبر مظاهرات سورية احتجاجا على حظر التجوال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قطع آلاف من أبناء منطقة منبج في ريف حلب الشرقي بسوريا أمس جميع المداخل المؤدية إلى المدينة بعد قرار حظر التجوال الذي فرضته قوات سورية الديمقراطية.

وقال محمد سلطان من عشيرة البوسلطان من أكبر العشائر في منطقة منبج «إن آلاف المتظاهرين قطعوا الطريق الدولي (حلب - القامشلي) وتجمعوا عند حاجز خطاف شرق المدينة، كما تجمع آلاف عند حاجز الياسطي شمال المدينة، وحاجز الكجلي غرب المدينة التي أصبحت محاصرة من قبل المتظاهرين الذين يريدون الدخول إليها».

وأضاف سلطان «يتواجد آلاف من المتظاهرين عن حاجز خطاف بعد سيطرتهم عليه يوم أمس، وهناك حالة من التوتر الكبير بعد مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين في قرية الهدهود وحاجز خطاف».

وقال شيوخ ووجهاء عشائر منبج وريفها في بيان «إن المظاهرات التي خرجت أمس جاءت تعبيرا عن الديمقراطية، وللمطالبة ببعض المطالب المحقة، ولكن المتربصين والمندسين وجدوا في ذلك فرصة لبث الفوضى والفتنة وزعزعة الاستقرار».