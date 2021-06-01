متظاهرو العراق يغلقون جسورا ومباني في الناصرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلق المئات من المتظاهرين العراقيين أمس جسرين ومبنى حكوميا للمطالبة بفرص للتعيين وحل أزمة البطالة بمحافظة ذي قار (375 كلم جنوبي بغداد).

وقال شهود عيان «إن المئات من المتظاهرين خرجوا في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار للمطالبة بالحصول على فرص عمل وحل أزمة البطالة وقاموا بإغلاق جسري النصر والزيتون وسط مدينة الناصرية أمام حركة المركبات باستخدام الإطارات المحترقة في خطوة تصعيدية لتلبية مطالب خريجي الكليات المطالبين بالتعيين».

وبحسب الشهود، فإن محتجين من خريجي المعاهد الإسلامية في ذي قار أغلقوا مبنى مديرية تريبة المحافظة لليوم الثاني على التوالي، احتجاجا على استبعادهم من التعاقد ضمن وجبات المحاضرين المجانيين وأجبروا موظفي الدائرة على المغادرة قبل إغلاق بوابتها.

وتشهد مناطق متفرقة من العراق وبشكل شبه يومي مظاهرات لخريجي الجامعات العراقية للمطالبة بتوفير فرص عمل وحل أزمة البطالة التي تفاقمت في العراق بعد عام 2003 بعد توقف العشرات من المصانع الحكومية والأهلية جراء تدميرها خلال العمليات الحربية في السنوات الماضية.