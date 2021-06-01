شكرا لقرائتكم خبر وزيرة الدفاع اللبنانية: موقف ماكرون مميز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعربت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زينة عكر عن شكرها للموقف المقدر والمميز للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن لبنان.

وقالت عكر، خلال استقبالها أمس السفيرة الفرنسية في لبنان آن غرييو، «نشكر الموقف المقدر والمميز للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الدعم الذي يوليه للبنان بشكل عام وللجيش اللبناني بشكل خاص، لا سيما التحضير للمؤتمر الدولي المقرر عقده في يونيو الجاري وذلك تأكيدا على استمرار فرنسا في دورها التاريخي تجاه لبنان شعبا ومؤسسات».

وتناول البحث، حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع «المساعدات التي تقدمها فرنسا للجيش اللبناني على الأصعدة كافة من عسكرية ولوجستية وبنوع خاص الإمدادات الغذائية والطبية في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية راهنا».