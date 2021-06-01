شكرا لقرائتكم خبر وزيرة الدفاع اللبنانية: موقف ماكرون مميز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقالت عكر، خلال استقبالها أمس السفيرة الفرنسية في لبنان آن غرييو، «نشكر الموقف المقدر والمميز للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الدعم الذي يوليه للبنان بشكل عام وللجيش اللبناني بشكل خاص، لا سيما التحضير للمؤتمر الدولي المقرر عقده في يونيو الجاري وذلك تأكيدا على استمرار فرنسا في دورها التاريخي تجاه لبنان شعبا ومؤسسات».
وتناول البحث، حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع «المساعدات التي تقدمها فرنسا للجيش اللبناني على الأصعدة كافة من عسكرية ولوجستية وبنوع خاص الإمدادات الغذائية والطبية في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية راهنا».
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الدفاع اللبنانية: موقف ماكرون مميز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.