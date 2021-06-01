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ألمانيا ترمي الكرة في ملعب روسيا لتحسين العلاقات مع "الناتو"

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - رويترز
 أكدت ألمانيا الثلاثاء أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" مستعد للحوار مع روسيا، لكن "الكرة في ملعب موسكو"، وذلك قبل أسبوعين من اجتماع زعماء الحلف العسكري في بروكسل.
وبلغت العلاقات بين روسيا والغرب أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس للصحفيين قبل اجتماع عبر الفيديو مع نظرائه في الحلف، إن "رسالتنا لا تزال واضحة: نحن مستعدون للحوار وقدمنا اقتراحات، لكن مفتاح تحسين العلاقات بحوزة موسكو بوضوح".
وأيد ماس بذلك تصريحات ينس ستولتنبرج الأمين العام للحلف، والذي أكد يوم الاثنين أن الحلف سيواصل السعي للحوار مع موسكو، وفي الوقت نفسه تدريب القوات لأغراض دفاعية.
وحينها قال ستولتنبرج: "نحن هناك لمنع الصراع والحرب. لكن أفضل سبيل لذلك هو توجيه رسالة واضحة لأي خصم محتمل بأنه إذا تعرض حليف واحد لهجوم، فسوف يكون الحلف بأكمله حاضراً".
وجاءت تصريحاته رداً على إعلان روسيا أنها ستنشر نحو 20 من التشكيلات والوحدات العسكرية الجديدة بالقرب من حدود الحلف بحلول نهاية العام، الأمر الذي بررته موسكو بأنه رد على زيادة النشاط العسكري على حدودها الغربية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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