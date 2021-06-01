شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تستأنف السفر الجوي مع بريطانيا وعدة دول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - أ ف ب

أعلنت روسيا استئناف السفر الجوّي مع بريطانيا وعدد من الدول الأخرى بعد تعليقه بسبب القيود المرتبطة بجائحة كوفيد-19.

وذكرت السلطات الصحية الروسية في بيان، أنه "نظراً لتحسن الوضع الوبائي في المملكة المتحدة، تم اتخاذ قرار لاستئناف السفر الجوّي العادي بين موسكو ولندن اعتباراً من 2 حزيران/يونيو".

كما قررت استئناف السفر الجوّي أيضاً مع النمسا، المجر، لبنان، لوكسمبورغ، كرواتيا، موريشيوس والمغرب، بدءاً من 10 حزيران/يونيو.

وجاء في البيان أنّ الرحلات إلى تركيا، وهي واجهة سياحية رئيسية للروس، ستظل معلقة حتى 21 حزيران/يونيو على الأقل.

ومنذ تفشي فيروس كورونا، ظلت حدود روسيا مغلقة إلى حد كبير أمام الأجانب.