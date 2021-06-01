شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف القوات المسلحة المصرية بوضع مخطط الدلتا الجديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة- ”الخليج 365”:

أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال ترؤسه اجتماعاً وزارياً، لمتابعة مشروع «الدلتا الجديدة»، أنه سبق تكليف المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لوضع تصورات تخطيطية للمشروع، موضحاً أن هناك بالفعل رؤية مبدئية لتلك التصورات.

وقال مجلس الوزراء، في بيان الثلاثاء، إن الاجتماع ضم وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، ووزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد مدبولي، خلال الاجتماع، أن مشروع الدلتا الجديدة له أهمية كبيرة، وأن الحكومة حريصة على توفير كافة الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بمراحل تنفيذ هذا المشروع، لا سيما ما يتعلق بالمرافق.

وعرض وزير الكهرباء، التصور العام لتوفير التغذية الكهربية للمشروع، وتحديد أولويات تنفيذ شبكات النقل الكهربائي، مع رصد الاحتياجات من المحطات والمحولات.

وقدم وزير الإسكان تقريراً استعرض خلاله عناصر القوة والجذب في موقع مشروع الدلتا الجديدة، التي تعتبر إحدى المناطق ذات الأولوية في التنمية على المستوى القومي، ضمن المخطط الاستراتيجي القومي لمصر 2030؛ لكونها ترتبط بالعديد من المحاور المرورية المهمة، على رأسها محور الضبعة، والطريق الدائري الإقليمي، وطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، فضلاً عن اتصال هذا الموقع الفريد بالعديد من الموانئ الاستراتيجية والمطارات، منها موانئ الإسكندرية والسخنة ودمياط ومطارا غرب القاهرة وبرج العرب، إلى جانب الارتباط بشبكة عمران قائمة وجديدة مثل القاهرة الكبرى، وعدد من المدن الجديدة مثل السادات والنوبارية الجديدة وسفنكس والسادس من أكتوبر.

وعرض وزير الزراعة نتائج الدراسات المتعلقة بالتراكيب المحصولية الأنسب لتلبية الأهداف المرجوة من وراء هذا المشروع القومي العملاق، مثل زيادة إنتاجية المحاصيل الرئيسية، وخفض الفجوة الغذائية، إلى جانب الأنشطة التكاملية المصاحبة والخدمات المطلوبة لتحقيق أهداف التنمية الزراعية، في إطار مشروع الدلتا الجديدة، مثل أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعي، التي توفر فرصاً استثمارية متعددة، وتتيح العديد من فرص العمل.

وأضاف الوزير أنه من خلال نتائج دراسات التربة والمناخ لبعض المساحات بمنطقة المشروع، فقد تبين أن الأراضي تصلح لزراعة جميع أنواع المحاصيل، بالإضافة للخضر والفاكهة، والنباتات الطبية والعطرية.

وأكد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أن مشروع دلتا مصر، يوفر 600 ألف فرصة عمل مباشرة، في مجالات الزراعة الحديثة، وأنشطة التصنيع الزراعي واللوجستيات والأنشطة التصديرية، والأنشطة الخدمية والمالية والمرافق والتشغيل.