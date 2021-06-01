شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة النيجيرية تبحث عن 200 تلميذ مخطوف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوجا - رويترز

قالت السلطات النيجيرية الثلاثاء إن مسلحين خطفوا نحو 200 تلميذ في أحدث واقعة من نوعها في مدارس بشمال البلاد الذي يجتاحه العنف، لكنها استبعدت دفع فدية لتأمين إطلاق سراحهم.

وقال مسؤول في الحكومة المحلية، إن الشرطة تحاول اقتفاء أثر الجناة الذين داهموا مدرسة في ولاية النيجر بشمال البلاد يوم الأحد.

وأضاف أن طائرة حربية تحلق فوق المنطقة في محاولة لتحديد مكانهم.

وهاجم مسلحون على دراجات نارية المدرسة الواقعة ببلدة تيجينا مساء الأحد، وقُتل شخص بالرصاص وتعرض آخر لإصابات بالغة خلال الهجوم، وذكرت السلطات المحلية أن عدد التلاميذ المخطوفين نحو 200.

من جهته قال أحمد محمد كيتسو نائب حاكم الولاية للصحفيين، إن حكومة الولاية تتعقب الخاطفين وتبذل جهوداً لمعرفة هوياتهم.

وأضاف: "نحن لا ندفع فدية للخاطفين. نحاول التفاوض لمعرفة كيف يمكن إعادتهم سالمين".

وخطفت جماعات مسلحة أكثر من 700 طالب للحصول على فدية منذ ديسمبر/كانون الأول بعد مداهمة مدارس وجامعات في شمال نيجيريا، وتنفي الحكومة دفع فدية، لكن يعتقد على نطاق واسع أنها فعلت ذلك.

وندد الرئيس محمد بخاري بواقعة الخطف خلال إفادة الثلاثاء، وحث أجهزة الأمن على العمل على تحرير التلاميذ فوراً.