شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يعفي قادمين من دول عدة من فحص «PCR» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة - الخليج

قررت الحكومة الأردنية، الثلاثاء، إعفاء القادمين من عدة دول إلى الأردن عبر المنافذ الجوية، من إجراء فحص (PCR) داخل الأردن، والاكتفاء بالفحص الذي أجري لهم في البلد القادمين منه. ونقلت وسائل إعلام أردنية عن الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة عادل البلبيسي، تصريحه لقناة "المملكة"، إن "القرار دخل حيز التنفيذ الثلاثاء، ويشمل دول الخليح العربي، وتونس، والمغرب، والولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي، وتركيا، والصين، وكوريا الجنوبية، وتايوان، واليابان، وأستراليا، ونيوزيلندا، وماليزيا، والاتحاد الروسي وكندا".

وأوضح أنه تم "تعديل إجراءات الدخول عبر المنافذ الجوية اعتباراً من الثلاثاء، على أن يتم فحص القادمين إلى الأردن قبل الصعود إلى الطائرة من الدولة القادمين منها إلى الأردن، شريطة أن يكون معهم شهادة صحية تثبت حصولهم على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا".