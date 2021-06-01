شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطني للأرصاد» يطلق حزمة مميزة من الخدمات الإلكترونية الجديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيابة عن سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، أطلق الدكتور عبدالله المندوس، مدير المركز الوطني للأرصاد رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية التي يقدمها المركز.

وقال الدكتور عبدالله المندوس: في ظل الدعم المستمر من القيادة الرشيدة، أصبحت دولة الإمارات تضطلع بدور محوري فاعل في دعم الدور الرائد للمركز الوطني للأرصاد على الساحتين المحلية والعالمية في مجال الأرصاد الجوية، تماشياً مع رؤية الإمارات 2021 الرامية إلى أن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وعن تلك الخدمات التي قام فريق المركز بتطويرها وتوفيرها للجمهور العام، وكل المتخصصين في الأرصاد الجوية من حول العالم، أوضح عمر اليزيدي، مدير إدارة البحوث والتطوير والتدريب في المركز، أنه تم إطلاق الموقع الإلكتروني المطور بشكله الجديد الذي يراعي سهولة العرض والوصول لكل المعلومات المتعلقة بالطقس ونشاطات المركز وخدماته، فضلاً عن إضافة خدمات جديدة مثل عرض خرائط الأقمار الصناعية، وعرض وتتبع الأعاصير المدارية ورصد الزلازل وطلب معلومات الطقس للشركات والجمهور عن طريق الموقع.

وقال اليزيدي: لأول مرة في العالم ومن خلال الموقع https://www.rain.ae/radar3d، تمكنا من عرض معلومات الرادار بتقنية ثلاثية الأبعاد عالية الجودة، الذي يمكّن المختصين من مشاهدة كيفية تشكل السحب وعرضها من زوايا وأحجام مختلفة، كما يمكنهم عرضها مقطعياً بشكل أفقي وعمودي، لتصور حجمها الفعلي الذي يصل إلى أكثر من مئة كيلومتر، في بعض الأحيان، وتمكّن هذه المعلومات كذلك المختصين من معرفة كمية المياه التي تحملها السحب في الوقت الحالي، وبعض الحالات السابقة.

وتم تطوير تصورات بيانات الطقس والرادار كمشروع بحث وتطوير مشترك مع MapTiler.ae، الذي يوفر خرائط خلفية عالمية باللغة العربية، ما يسمح للشركات والمؤسسات بتضمين الخرائط في منتجاتها وخدماتها.

وأطلق المركز أيضاً خدمة فريدة من خلال الموقع Rain.ae الذي يقدم من خلاله معلومات الطقس بشكل جديد على نطاق عالمي، بطريقة مبتكرة لعرض التنبؤات الجوية للأيام العشرة المقبلة بشكل متحرك عالي الجودة، مع إمكانية اختيار عناصر الطقس المتعددة على ارتفاعات مختلفة، وباستخدام تكنولوجيا متقدمة.

ويعرض موقع Rain.ae لمحة عامة عن أنماط الطقس العالمية، إضافة إلى تنبؤات دقيقة للحرارة والرطوبة والأمطار والرياح والضغط الجوي وارتفاع الموج في أي موقع حول العالم.

وتوفر صفحة غيث ضمن الموقع الإلكتروني للمركز، في نسختها المحدثة، معلومات هامة لأفراد المجتمع ومختصي الأرصاد الجوية، على حد سواء، حيث تمكنهم الصفحة من الوصول إلى بيانات أهم خمسة نماذج تنبؤات عددية على نطاق محلي وإقليمي وعالمي، والمقارنة بينها، وتحتوي خرائط غيث على بيانات العديد من عناصر الطقس على ارتفاعات متعددة بشكل دقيق.

وأطلق المركز الوطني للأرصاد تطبيقه الجديد World Weather (طقس العالم) الذي يوفر للمستخدمين تنبؤات الطقس الساعية للمدن الرئيسية في جميع أنحاء العالم على مدى 10 أيام، إضافة إلى توقعات الطقس لمدة 4 أيام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وباستخدام البنية التحتية المتطورة للمركز الوطني للأرصاد، سيعرض التطبيق أيضاً رصد محطات الطقس التابعة له للساعات الـ24 الماضية، والتوقعات الجوية للأيام الثلاثة المقبلة في الدولة، فضلاً عن إمكانية مشاهدة خرائط الطقس التي تعرض آخر التحذيرات وصور الرادار ومخرجات نماذج التنبؤات العددية. كما يمكن لمستخدمي التطبيق الذي يتوفر على الأجهزة العاملة بنظامي iOS و Android أيضاً التحقق من مواقيت الصلاة واتجاه القبلة من أي مكان في العالم. (وام)