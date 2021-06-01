شكرا لقرائتكم خبر عن تفاهم بين «أمراض القلب» ومستشفى «الجليلة» لدعم المرضي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت جمعية الإمارات لأمراض القلب الخلقية مذكرة تفاهم مع مستشفى «الجليلة» التخصصي للأطفال في دبي تهدف إلى تعاون الطرفين في العمل على تخفيف معاناة المرضى ومساعدة المحتاجين منهم في تكلفة العمليات الجراحية والفحوص الطبية والأدوية ونشر التوعية المجتمعية حول أمراض القلب الخلقية والوقاية منها والتقليل من مخاطرها على المرضى.

وقع المذكرة الدكتور عبدالله إبراهيم الخياط المدير التنفيذي لمستشفى «الجليلة» التخصصي للأطفال وحورية أحمد الأحمد رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات لأمراض القلب الخلقية بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. (وام)