شكرا لقرائتكم خبر عن نادال يبدأ مهمة تمديد رقمه القياسي في "رولان جاروس" بفوز عريض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - رويترز

استهل رفائيل نادال حملته للفوز بلقب فرنسا المفتوحة للتنس للمرة 14 ليمدد رقمه القياسي، بفوز بثلاث مجموعات متتالية على الأسترالي الشاب أليكسي بوبيرين الثلاثاء، لكنه لم يكن فوزاً سهلاً كما تشير لوحة النتائج.

وبدأ اللاعب الإسباني المباراة بقوة أمام منافسه البالغ عمره 21 عاماً، لكن بوبيرين اقترب مع ذلك من أن يصبح أول لاعب ينجح في انتزاع مجموعة من نادال على الملاعب الرملية في باريس منذ فعلها دومينيك تيم في نهائي 2019.

وتمكن بوبيرين من البقاء في المباراة طيلة الأشواط الأولى بفضل ضرباته القوية، لكن بعد أن خسر إرساله في الشوط السابع، فرض نادال سيطرته على المباراة وبدا في طريقه لفوز سريع على ملعب فيليب شاترييه.

لكن بوبيرين المصنف 63 عالمياً، الذي واجه نادال لأول مرة في مدريد الشهر الماضي، لم يخسر دون قتال، وبدأ في إزعاج حامل اللقب بضربات إرسال قوية.

وكسر إرسال نادال ليتقدم 4-2 في المجموعة الثالثة، وحصل على نقطتين لحسم المجموعة والنتيجة 5-3 قبل أن يرتكب خطأ مزدوجاً في النقطة الأولى، ويهدر الثانية.

ولم يلعب نادال، المصنف الثالث، هذا العام، حيث يسعى للفوز باللقب 21 في البطولات الأربع الكبرى، وهو رقم قياسي، بكامل طاقته، لكنه انتصر في الشوط الفاصل بسهولة، ليفوز في 26 مجموعة متتالية في فرنسا المفتوحة.

وينتظر الفرنسي ريشار جاسكيه منافسه نادال في الدور الثاني يوم الخميس، حيث سيحتفل اللاعب الإسباني بعيد ميلاده 35.