شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار «غير رسمي» لبصمة الوجه على الطلبة 2 يونيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد إبراهيم

تجري مدارس حكومية مختارة، (مدرسة من كل نطاق)، اختباراً غير رسمي، لطلبة جميع الصفوف في مختلف مراحل التعليم الأربعاء 2 يونيو، لبصمة الوجه على المتعلمين، والتأكد من تفعيل خاصية التحقق من الوجه قبل دخول الاختبار، الذي تبلغ مدته خمس دقائق، ولا يركز محتواه على مادة دراسية بعينها.

وأفادت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بأن الاختبار «التدريبي» سيُتاح تقنياً طوال اليوم، بحيث يكون الوقت مرناً للمدارس، لتختار كل مدرسة الوقت المناسب لطلبتها، داعية إلى تطبيق الخدمة في أوقات مختلفة، ليتمكن فريق الدعم من متابعة الاستخدام ورصد أي نقاط تحتاج الى تحسين.

وأوضحت أن الاختبار يستهدف الطلبة في جميع الصفوف، حيث سيكون متاحاً في «سويفت إسيس» تحت برنامج يسمى «ديمو» ومادة تعرف باسم، «اختبار عام» واسم الاختبار «تدريبي باستخدام الكاميرا»، ويحتوي على سؤال واحد عام غير مرتبط بمادة معينة، ومدته لا تتجاوز الخمس دقائق، ويهدف إلى تجربة استخدام الكاميرا مع الطلبة، وتجربة خاصية التعرف إلى الوجوه وارتباطها برقم الهوية الإماراتية، والتحقق من التحسينات التي نفّذت في النظام.

خاصية التحقق من الوجه

وأكدت أنه سترسل إشعارات للطلبة على بوابة التعلم الذكي، إذ إن الاختبارات ستكون متاحة عبر المتصفح العادي، مثل «جوجل كروم» لجميع الصفوف ولا تحتاج متصفح آمن.

وأرفقت المؤسسة مع تعميم لها يخاطب عدداً من مديرات النطاقات المدرسية، قائمة بأسماء المدارس المستهدفة، ودليلاً توضيحياً لكيفية استخدام الخاصية، وتضمن 4 توجيهات، أبرزها التأكد من إغلاق جميع التطبيقات، وخصوصاً «مايكروسوفت تيمز»، للتأكد من عدم وجود أي تطبيق يستخدم الكاميرا، ثم الدخول للاختبار عن طريق رابط المدرسة.

وأوضح الدليل أنه بعد الوصول للاختبار، والضغط على «ابدأ»، ستظهر الشاشة «Open Face Capture»، وفي المرة الأولى قد تظهر رسالة تطلب الإذن بفتح الكاميرا كالتالي، يتم السماح بالتفعيل بالضغط على زر «allow»، وهنا يجب تقريب الوجه من الشاشة، حتى يصبح موجوداً بين زوايا خضراء ويظهر خيار «اضغط» أسفل الصورة، لالتقاط الصورة، مع مراعاة توفير إضاءة جيدة وصورة واضحة، دون ارتداء قبعة أو أي شيء يغطي الرأس أو الوجه، وفي حال واجه الطالب أي مشكلة تتعلق بتفعيل الكاميرا، عليه التأكد من إغلاق جميع التطبيقات وعمل تحديث للصفحة.