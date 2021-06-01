شكرا لقرائتكم خبر عن تفاهم بين جامعة الشارقة و«كانون الطبية» لتدريب طلبة العلوم الصحية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

وقعت كلية العلوم الصحية بجامعة الشارقة، مذكرة تفاهم مع شركة كانون العالمية المتخصصة في أجهزة التصوير التشخيصي الطبية في إطار الخطة الاستراتيجية للكلية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات المحلية والدولية، والعمل على توفير أفضل السبل والفرص التدريبية لطلبة الكلية بصفة عامة.

وقع المذكرة الدكتورة أمينة المرزوقي عميدة الكلية بالإنابة، وكيناترو سوزوكي المدير العام لكانون الطبية، بحضور الأستاذ الدكتور طارق عسيلي نائب العميد، والأستاذ الدكتور بشار عفيف عيسى رئيس قسم التصوير التشخيصي الطبي، والدكتور طارق مرابطين مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، ومن شركة كانون إيدا الباسيون مدير إدارة التطوير بالشركة.

وتهدف الاتفاقية إلى العمل على تدريب طلبة قسم التصوير التشخيصي على استخدام أحدث الأجهزة والمعدات والبرمجيات المتخصصة، والتعرف إلى أحدث ما توصل إليه العلم فيما يخص تلك البرامج وبصفة خاصة برامج الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في عمليات التصوير والتشخيص الطبي.

وأكدت الدكتورة أمينة المرزوقي، أن الاتفاقية تحقق مجموعة من الأهداف المتكاملة المرتبطة بالخطة الاستراتيجية لجامعة الشارقة، وهي تدعيم العلاقة بين الجامعة والمجتمع الخارجي، والمتمثل في الهيئات والشركات التي يمكنها أن توفر العديد من الفرص التدريبية والتعليمية لطلبة الكلية، حيث تساعد الاتفاقية، على تدريب الطلبة وفق أحدث الأجهزة والبرمجيات الخاصة بالتشخيص الطبي، لتزويدهم بالمهارات العملية المطلوبة للانضمام إلى سوق العمل.

من جانبه أشار كيناترو سوزوكي إلى اهتمام شركة كانون العالمية بالتعليم، وهو يُعد جزءاً من فلسفة الشركة لتزويد المتخصّصين في القطاع الطبّيّ بحلولٍ تدعم جهودهم في الإسهام بصحّة المرضى ورفاهيّتهم في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة. وإنّا لَنفخر، بعد أن وقّعنا مذكّرة التفاهم مع جامعة الشارقة، بكوننا شريكاً رسميّاً لكلية العلوم الصحية، وإنّنا نتطلّع إلى التعاون المستمرّ في العمل على التطوّر الأكاديميّ.

وأضاف الأستاذ الدكتور بشار عفيف عيسى رئيس قسم التصوير التشخيصي الطبي بالكلية، أن تلك الاتفاقية تتعلق بثلاثة محاور أساسية وهي تطوير العملية التدريسية من خلال تضمين دروس عملية وورش عملية تدريبية ضمن المساقات التدريسية وذلك بالاستفادة من البرمجيات المتخصصة التي توفرها الشركة في هذا المجال، وبصفة خاصة برمجيات الذكاء الاصطناعي، وكذلك العمل على توفير أفضل السبل التدريبية العملية لطلبة القسم على أحدث الأجهزة التكنولوجية وتأهيلهم علمياً وعملياً، كما تساهم الاتفاقية في توفير بيئة مناسبة أمام أعضاء الهيئة التدريسية لإجراء المزيد من البحوث العلمية بالاستفادة من الأجهزة المتخصصة وعالية الجودة التي توفرها الشركة.