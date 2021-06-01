شكرا لقرائتكم خبر عن «سند» كليات التقنية العليا يفوز بجائزة ستيفي العالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز برنامج «سند» في كليات التقنية العليا بجائزة «ستيفي العالمية» على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث حصد البرنامج الجائزة الذهبية للتعليم للعام 2021 ضمن فئة أفضل الاستجابات لجائحة كورونا «كوفيد-19»، حيث أثبت البرنامج فاعليةً وتفوّقاً كبيرين في التعامل الإبداعي مع ظروف الجائحة وتطوير طرق وأساليب استدامة العمل والإنجاز وابتكار حلولٍ ذكية لتسهيل استمرارية العمل مع الحفاظ التام على الإجراءات الاحترازية ضماناً لسلامة الجميع.

ويعد برنامج «سند» إحدى المبادرات الاستراتيجية للكليات الداعمة للتوطين، والذي أطلق في العام الأكاديمي 2018/2017 بهدف استقطاب الخريجين والخريجات الجدد، ومنحهم فرصة التأهيل الوظيفي من خلال إتاحة الفرصة لهم للعمل في الكليات بعقود مؤقته لمدة تصل إلى 6 أشهر يحصلون بعدها على شهادة خبرة تدعم فرصهم الوظيفية مع منح فرصة للحصول على عقود عمل دائمة في الكليات للمتميزين منهم والراغبين في مواصلة مشوارهم المهني بالكليات.

واستقطب البرنامج حتى نهاية 2020، (12) دفعة من الخريجين الراغبين في الالتحاق به، والاستفادة من هذه الفرصة، وعددهم (276) خريجاً وخريجة، حصل 35% منهم على وظائف في الكليات، في حين حصل البقية على شهادة خبرة من الكليات، مما أهلهم للحصول على فرص وظيفية في مؤسسات عمل مختلفة. وتعد جائزة «ستيفي» العالمية من الجوائز المرموقة لتقدير الأعمال الرائدة والإنجازات في جميع أنحاء العالم.

وعبر الدكتور عبداللطيف الشامسي، مدير مجمع كليات التقنية العليا عن سعادته بحصول برنامج «سند» على تقدير عالمي، وذلك بعد تطبيقه على مدار نحو أربع سنوات، حقق خلالها إنجازات كبيرة على مستوى دعم توظيف الخريجين الجدد عبر تمكينهم من معايشة تجربة عمل واقعية والحصول على شهادة خبرة تفتح لهم فرص التوظيف المبكر، منوهاً بالاستفادة من كفاءات الخريجين الذين تفخر الكليات بانضمامهم إليها ضمن فريق عملها ممن أثبتوا كفاءة وتميزاً خلال فترة العمل ضمن «سند» وأبدوا رغبتهم في مواصلة مشوارهم المهني في الكليات.

وثمن جهود كافة العاملين على برنامج «سند» والذين ساهموا في إنجاحه منذ التأسيس وعملوا على استمرارية العمل بكفاءة على البرنامج خلال فترة «كوفيد-19» وصولاً لتحقيق إنجازات ملموسة، بما يدعم رؤية التوطين ويعزز من الاستثمار في الطاقات الوطنية الشابة.

من جانبه، ذكر المهندس عبدالله المهيري، نائب مدير الكليات للشؤون الإدارية، أن برنامج «سند» مر بمراحل تطويرية منذ إطلاقه في العام 2017 وفق رؤية هدفت إلى تمكين الخريجين الجدد من تخطي عائق شهادة الخبرة بما يفتح لهم فرص التوظيف في مختلف المؤسسات، وأنه تم تأسيس مكتب «سند» ضمن إدارة الموارد البشرية في الكليات هدفه متابعة كل ما يتعلق بشؤون المنتسبين إلى البرنامج منذ التقديم والمقابلات وحتى مراحل عملهم في الكليات وأدائهم للمهام الموكلة لهم، حيث يحصل كل من ينتسب لسند على عقد عمل مؤقت لمدة 3 إلى 6 أشهر، وتوكل إليه مهام عمل كأي موظف آخر، كما يخضع لكافة القوانين والنظم المعمول بها في المؤسسة، كما تم العمل على تمكين منتسبي «سند» من التفاعل مع المبادرات والأنشطة الاستراتيجية ليكونوا أقرب إلى صناعة القرار وليعززوا مهاراتهم وخبراتهم القيادية، مؤكداً أن الحصول على جائزة «ستيفي» العالمية يمثل دفعة للأمام لتحقيق مزيد من التطوير والإنجاز للبرنامج.