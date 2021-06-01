شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الزواج والطلاق بدبي في إبريل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت بيانات حديثة صادرة عن «مركز دبي للإحصاء» عن تراجع عقود الزواج في الإمارة بنسبة 28.5% خلال شهر إبريل، وكذلك انخفاض واقعات الطلاق 17% مقارنة مع مارس من العام نفسه.

ووثقت دبي 454 عقد زواج في إبريل مقارنة ب 635 عقداً في مارس، وكذلك 113 واقعة طلاق مقارنة ب 136 حالة طلاق في مارس.

استأثرت عقود زواج غير الإماراتي بغير إماراتية على الحصة الأكبر من عقود الزواج بواقع 290 عقداً، وعقود زواج الإماراتي بإماراتية تمثل 89 عقداً، وعقود زواج الإماراتي بغير إماراتية بواقع 59 عقداً، و16 عقد زواج من غير إماراتي بإماراتية.

وفيما يتعلق بواقعات الطلاق، فقد وثقت المحاكم 76 حالة طلاق.