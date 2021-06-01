الأردن يعيد فتح القطاعات والنشاطات المغلقة للحاصلين على اللقاح

محمد اسماعيل - القاهرة - عمان - (بي بي سي)

أعلنت الحكومة الأردنية إعادة فتح دور السينما والعديد من منشآت الترفيه والأماكن العامة الأخرى شريطة أن لا يسمح بدخولها سوى للحاصلين على اللقاح المضاد لكورونا.

وشمل القرار عودة النوادي الرياضية ومراكز اللياقة البدنية والمسابح وأماكن لعب الأطفال والمراكز الثقافية والتعليمية والتدريب للعمل وذلك ضمن خطة حكومية تقضي بإعادة فتح قطاعات وأنشطة كانت متوقفة ومغلقة بسبب انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن الأردن شهد انخفاضًا في معدل الإصابات بكورونا مع نهاية أبريل الماضي بعدما كان يسجل أكثر من 9 آلاف إصابة يومية في مارس الماضي رغم جملة من الإجراءات والقيود أتخذها في سبيل الحد من انتشار العدوى شملت إغلاق المدارس والجامعات ومنع التجمعات وفرض حظر للتجوال.