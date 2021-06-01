بعد فوزه بجائزة الدولة التقديرية.. أحمد يوسف: تكريمي في وطني الأغلى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعرب الدكتور أحمد يوسف أحمد، عن سعادته بفوزه بجائزة الدولة التقديرية في مجال العلوم الاجتماعية، مؤكدًا أن جوائز الدولة لها تقدير خاص لديه.

وقال "يوسف"، في تصريحات خاصة لمصراوي، الثلاثاء، إن هذه الجائزة تكتسب أهميتها كونها منسوبة للوطن الحبيب، وهو ما يمنحها قيمة كبيرة، مشيرًا إلى أن التكريم من الخارج لا يعلو على تكريم وطنه، ولا أستطيع أن أخفي سعادتي بالحصول على الجائزة.

وتابع: "أعلم أنني لست بالضرورة أجدر من ترشح للجائزة وحصل عليها، ولكني لا أملك إلا أن أعبر عن فرحتي بالجائزة"، كما أشكر كل أساتذتي الذين ساهموا في تكويني العلمي وكل من استفدت منهم، وأسأل الله أن أكون على قدر المسئولية وأن أرد للوطن جزءًا مما يستحقه.

يذكر أن الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة، أعلنت جوائز الدولة التقديرية في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وذلك بعد الاجتماع الذي تم عقده مع الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة وأعضاء المجلس لإجراء التصويت الإلكتروني على الجوائز بمسرح الأوبرا الكبير.

وجاءت الجوائز كالتالي:

فاز بجائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون راجح سامي داود (راجح داود)، ومصطفى محرم مصطفى عنبر (مصطفى محرم)، وزينب محمد سالم علي (زينب سالم).

وفي مجال الآداب فاز كل من محمد المنسي المنسي قنديل (المنسي قنديل)، وسلوى أحمد بكر طلب (سلوى أحمد بكر)، وأحمد شوقي أحمد محمد حجاب (شوقي حجاب).

وفي مجال العلوم الاجتماعية أحمد يوسف أحمد محمد عبد الرحمن (أحمد يوسف أحمد)، وسرية عبد الرازق محمد صدقي (سرية صدقي)، ومحمد عفيفي عبد الخالق عفيفي (محمد عفيفي)، وأحمد أحمد صقر عاشور (أحمد صقر عاشور).