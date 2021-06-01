تعاون سوداني تشيكي في مجال السدود الصغيرة ومحطات مياه الشرب

محمد اسماعيل - القاهرة - السودان - (أ ش أ)

بحث وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، اليوم الثلاثاء، مع وفد تشيكي برئاسة سفير التشيك في القاهرة جان فوليك، أنشطة الوزارة وسبل دعم مشروعات المياه والري بالسودان.

وقال مدير عام مياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الري السودانية المهندس هشام الأمير، عقب اللقاء، إن الوفد التشيكي وعد بالتعاون في إنشاء سدود حصاد مياه بالمناطق الريفية لتخزين مياه للشرب وانتاج الكهرباء.

وأوضح أن هناك تعاونا وثيقا بين البلدين، مضيفا أن الوفد التشيكي وعد بترقية العلاقات والعمل على تطويرها لمصلحة البلدين.