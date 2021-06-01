حالة كل أسبوع.. مسؤول مصري يكشف مفاجأة بشأن الفطر الأسود



ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (القاهرة)



كشف مسؤول مصري عن مفاجأة بشأن مرض الفطر الأسود، مؤكداً أن عدد حالات الإصابة بهذا المرض لم ترتفع بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".



وقال رئيس جامعة سوهاج الدكتور أحمد عزيز إن مستشفيات المحافظة تستقبل متوسط 30 حالة سنوياً مصابة بالفطر الأسود قبل فيروس كورونا وأثناءه أيضاً، مشدداً على أن هذا المرض غير مرتبط بفيروس كورونا المستجد ويتم رصده وعلاجه منذ سنوات طويلة.



وأوضح ل"الاتحاد" أن يتم استقبال حالة كل أسبوع مصابة بهذا المرض كمتوسط يقل ويزيد، مشدداً على أن أزمة فيروس كورونا لم تتسبب في زيادة أعداد الإصابة بمرض الفطر الأسود التي يتم التعامل معها بشكل فردي ولا يوجد مستشفى عزل مخصص لها.

وأشار المسؤول المصري إلى أن هذا المرض مرتبط بضعف المناعة والعلاج بالكورتيزون وكذلك الأمراض المزمنة التي تقلل من المناعة، مشيراً إلى عدم وجود أي حالة محتجزة في مستشفيات محافظة سوهاج الآن، فمعظم الحالات يتم علاجها بالحقن وخروجها.

وأكد عزيز أن نسبة الشفاء من الفطر الأسود عالية، مضيفاً أنه من الممكن أن يترك أعراضًا مستديمة بعد الشفاء مثل التهابات مستديمة بالعين أو انسداد الوريد المتصل بالمخ من الأعين مما قد يؤدي إلى الوفاة.