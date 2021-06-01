انطلاق جولة جديدة من محادثات السلام الليبية في ألمانيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 يونيو 2021 07:10 مساءً - منذ 3 ساعات

قالت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن برلين ستستضيف جولة جديدة من محادثات السلام الليبية في 23 من شهر حزيران\ يونيو الجاري.

الوزارة قالت في بيان، إنّ “الحكومة الانتقالية في ليبيا ستشارك لأول مرة في محادثات برلين التي بدأت بمؤتمر يناير عام 2020”.

وحسبما أشار بيان الوزارة، “ستتم مناقشة الخطوات المقبلة التي يحتاج إليها تحقيق استقرار مستدام في البلاد”.

كما نوهت الوزارة إلى أن المحادثات ستشدد “على التحضير لانتخابات وطنية مقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وخروج الجنود الأجانب والمرتزقة من ليبيا”.

يشار إلى أن المستشارة الألمانية، “أنغيلا ميركل”، كانت ناقشت الأسبوع الماضي، في اتصال هاتفي مع الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي”، آخر المستجدات على الساحة الليبية.

وفي السياق، قالت وسائل إعلام تركية إن الرئيس التركي، “رجب طيب أردوغان”، والمستشارة الألمانية، “أنغيلا ميركل”، اتفقا على دعم حكومة الوحدة الوطنية الليبية، فيما شددت ميركل، على أهمية “انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا، وأن هذا سيكون إشارة مهمة”

يذكر أنه في 16 آذار\ مارس الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر المقبل.