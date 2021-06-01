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الرئيس الصيني يهنأ نظيره السوري بإعادة انتخابه مشيدا بـ "الصداقة التقليدية" بين البلدين

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 1 يونيو 2021

هنأ الرئيس الصيني شي جين بينغ، نظيره السوري، بشار الأسد بإعادة انتخابه، مشيدا بـ "الصداقة التقليدية" بين البلدين.

 

وقال الرئيس الصيني في رسالة وجهها إلى نظيره السوري ونقلتها وكالة الأنباء الصينية، الثلاثاء، إن "الصين تدعم بقوة سوريا في إطار حماية سيادتها الوطنية واستقلالها وسلامة أراضيها"، بحسب الوكالة.

 

كما تعهد أن تساعد بلاده في إعادة بناء الاقتصاد السوري ومحاربة وباء كوفيد-19.

 

وكان الأسد فاز، كما كان متوقّعاً، بولاية رئاسية رابعة من 7 سنوات بعد حصوله على 95,1% من الأصوات في الانتخابات التي جرت، الأربعاء.

 

ودعمت الصين الأسد باستمرار منذ اندلاع النزاع السوري في عام 2011، وضمت صوتها إلى روسيا لعرقلة صدور أي قرار من مجلس الأمن الدولي بشأن هذه الأزمة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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