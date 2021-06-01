شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة انفجار ضخم ومفاجئ لأنبوب غاز يمر أسفل طريق بالصين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة وقوع انفجار كبير ومفاجئ لأنبوب غاز يمر أسفل أحد الطرق الصينية.
وأدى الانفجار إلى دفع المارة إلى أعلى وسقوطهم بجانب الطريق الذي تعرض جزء منه للانهيار، حسب ما ذكرته صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” الصينية.
وأشارت الصحيفة الصينية إلى أن الحادث أدى إلى إلقاء المارة على جانبي الطريق متأثرين بقوة الانفجار.
وتبع الانفجار حدوث انهيار جزء من الطريق المحيط بموقع الحادث، فيما لم ترد أنباء عن وقوع ضحايا جراء الانفجار الضخم.
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